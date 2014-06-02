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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 15:25 BJT

标题新闻：西班牙5月制造业PMI升至52.9，连续六个月超过50且创2010年4月以来最高

注：PMI为采购经理人指数的英文缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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