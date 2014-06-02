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货币新闻 | 2014年 6月 2日 星期一 15:52 BJT

美国FED：芝加哥联储总裁称不应把2%通胀率目标看作上限，可以更高

路透伊斯坦布尔6月2日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一在伊斯坦布尔出席一次会议时称，不应把2%的通胀率目标看作上限，可以更高。

美联储官员一直对目前通胀远低于2%的目标水准感到担忧。但有迹象表明通胀率开始上升。美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%，推动该指数较上年同期升1.6%，为2012年11月以来最大增幅。 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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