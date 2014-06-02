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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 15:54 BJT

金属期市：中国季节性买兴提振伦铜上扬，但假期令成交稀疏

“看到PMI开始上升，这的确是个好迹象，意味着中国进行的政策调整开始发挥效力，对于工业大宗商品而言这是个正面讯息。”澳洲国民银行分析师James Glenn说道，“但我们还不能过于得意--需要留意其他一些指标的表现。汇丰编纂的中国PMI数据虽然改善，但还是有些疲软。可能需要看到那些指标出现更广泛的改善。”

0728 GMT，伦敦期铜 报每吨6,926美元，上涨1.2%。期铜5月攀升3.1%，为去年12月以来的最大月度涨幅。不过，期铜年内迄今仍下跌逾5%。

上海期交所今日逢端午节假期休市。

伦敦期镍 上涨1.1%，继5月录得5%的涨幅后继续走升，年内迄今的涨幅接近40%，得益于印尼的矿石出口禁令引发供应忧虑。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/高琦 审校 张明钧/张涛)
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