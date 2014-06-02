欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，此前高等法院驳回缩减预算案

葡萄牙最高法院的裁定在周五市场收盘后公布，估计造成的财政缺口有7亿欧元。

不过，交易商认为葡萄牙债券的走弱将是暂时的，因为欧洲央行(ECB)料将在周四会议上推出多项举措，以保护欧元区脆弱的经济复苏。

“投资者将抓住任何一个公债走弱的机会来买进。”一位公债交易员说道。

对于ECB可能出台政策举措的期待，已经帮助压低欧元区一些最弱国家的借款成本。意大利 和西班牙 10年期公债收益率周一下滑1个基点，分别报2.96%和2.85%，接近纪录低点。（完）

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