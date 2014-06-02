欧元债市：葡萄牙公债收益率上扬，此前高等法院驳回缩减预算案

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
葡萄牙最高法院的裁定在周五市场收盘后公布，估计造成的财政缺口有7亿欧元。
不过，交易商认为葡萄牙债券的走弱将是暂时的，因为欧洲央行(ECB)料将在周四会议上推出多项举措，以保护欧元区脆弱的经济复苏。
“投资者将抓住任何一个公债走弱的机会来买进。”一位公债交易员说道。
对于ECB可能出台政策举措的期待，已经帮助压低欧元区一些最弱国家的借款成本。意大利 和西班牙 10年期公债收益率周一下滑1个基点，分别报2.96%和2.85%，接近纪录低点。（完）
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧/高琦 审校 李爽/王洋)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
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