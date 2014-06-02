《全球汇市》欧元受压，市场预期欧洲央行将祭出更多宽松举措

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
日本第一生命保险 收购美国保险商Protective Life Corp 的协商已经进入后期阶段，交易金额可能超过50亿美元。
中国周日公布的官方数据显示，5月制造业活动扩张速度为五个月来最快，显示中国经济在第二季稳健改善。
美元兑日圆 报101.95日圆，上涨约0.2%。欧元兑日圆 小涨，报138.77日圆。
澳元兑美元 跌约0.6%至0.9250美元，稍早公布的澳洲4月建筑许可数据意外下滑，强化了澳洲央行将在周二会议上决议维持指标利率于纪录低点2.5%的预期。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3602 1.3630 -0.21 -1.04 1.3745
美元/日圆 102.01 101.78 +0.23 -3.12 105.30
欧元/日圆 138.74 138.73 +0.01 -4.07 144.63
美元/瑞郎 0.8978 0.8949 +0.32 +0.56 0.8928
英镑/美元 1.6755 1.6750 +0.03 +1.20 1.6556
美元/加元 1.0853 1.0841 +0.11 +2.19 1.0620
澳元/美元 0.9256 0.9309 -0.57 +3.85 0.8913
新西兰元/美元 0.8466 0.8497 -0.36 +3.17 0.8206
欧元/瑞郎 1.2215 1.2202 +0.11 -0.46 1.2271
欧元/英镑 0.8115 0.8137 -0.27 -2.19 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0978 9.1182 -0.22 +2.83 8.8474
美元/挪威克朗 5.9893 5.9689 +0.34 -1.27 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/张涛/张若琪; 审校 张明钧/高琦)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。