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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 16:08 BJT

《全球汇市》欧元受压，市场预期欧洲央行将祭出更多宽松举措

日本第一生命保险 收购美国保险商Protective Life Corp 的协商已经进入后期阶段，交易金额可能超过50亿美元。

中国周日公布的官方数据显示，5月制造业活动扩张速度为五个月来最快，显示中国经济在第二季稳健改善。

美元兑日圆 报101.95日圆，上涨约0.2%。欧元兑日圆 小涨，报138.77日圆。

澳元兑美元 跌约0.6%至0.9250美元，稍早公布的澳洲4月建筑许可数据意外下滑，强化了澳洲央行将在周二会议上决议维持指标利率于纪录低点2.5%的预期。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3602 1.3630 -0.21 -1.04 1.3745

美元/日圆 102.01 101.78 +0.23 -3.12 105.30

欧元/日圆 138.74 138.73 +0.01 -4.07 144.63

美元/瑞郎 0.8978 0.8949 +0.32 +0.56 0.8928

英镑/美元 1.6755 1.6750 +0.03 +1.20 1.6556

美元/加元 1.0853 1.0841 +0.11 +2.19 1.0620

澳元/美元 0.9256 0.9309 -0.57 +3.85 0.8913

新西兰元/美元 0.8466 0.8497 -0.36 +3.17 0.8206

欧元/瑞郎 1.2215 1.2202 +0.11 -0.46 1.2271

欧元/英镑 0.8115 0.8137 -0.27 -2.19 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0978 9.1182 -0.22 +2.83 8.8474

美元/挪威克朗 5.9893 5.9689 +0.34 -1.27 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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