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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 16:22 BJT

新兴汇市：印尼贸易逆差打击卢比走低，亚币普遍承压

印尼卢比兑美元 下跌近1%，报11,785卢比，为2月21日以来最低，此前印尼公布九个月来最大规模贸易逆差，因出口意外疲弱。

韩元兑美元 下滑，外资抛售韩元，部分交易商怀疑外汇当局可能进场干预阻升韩元。

马币(林吉特) 下跌，受国内股市走跌影响。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.96 101.79 -0.17 +3.26 105.28

坡元 1.2562 1.2548 -0.11 +0.56 1.2632

韩元 1023.90 1020.10 -0.37 +3.08 1055.40

泰铢 32.85 32.85 +0.00 +0.03 32.86

菲律宾披索 43.77 43.76 -0.02 +1.44 44.40

印尼卢比 11770.00 11670.00 -0.85 +3.31 12160.00

印度卢比 59.15 59.10 -0.08 +4.48 61.80

马币 3.2260 3.2130 -0.40 +1.53 3.2755

(完)

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