新兴汇市：印尼贸易逆差打击卢比走低，亚币普遍承压

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
印尼卢比兑美元 下跌近1%，报11,785卢比，为2月21日以来最低，此前印尼公布九个月来最大规模贸易逆差，因出口意外疲弱。
韩元兑美元 下滑，外资抛售韩元，部分交易商怀疑外汇当局可能进场干预阻升韩元。
马币(林吉特) 下跌，受国内股市走跌影响。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.96 101.79 -0.17 +3.26 105.28
坡元 1.2562 1.2548 -0.11 +0.56 1.2632
韩元 1023.90 1020.10 -0.37 +3.08 1055.40
泰铢 32.85 32.85 +0.00 +0.03 32.86
菲律宾披索 43.77 43.76 -0.02 +1.44 44.40
印尼卢比 11770.00 11670.00 -0.85 +3.31 12160.00
印度卢比 59.15 59.10 -0.08 +4.48 61.80
马币 3.2260 3.2130 -0.40 +1.53 3.2755
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/高琦; 审校 李爽/张荻)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。