欧洲汇市：英镑兑美元下跌但兑欧元上涨，英国经济数据并无意外

澳洲国民银行驻伦敦的外汇部门全球主管Nick Parsons说：“我们不能光看英镑本身。有两个外部因素推动其走势-欧元的弱势和美元的强势。”

“需要带有些许疑问来看待抵押数据。这是否是真正的房市放缓，现在判断还为时过早...此外，只要欧元/英镑仍普遍面临压力，说英镑弱势就不对了。”Parsons说。

0910 GMT时英镑兑美元 下跌0.1%至1.6730，欧元兑英镑 下跌0.2%至0.8122英镑。

英镑兑美元在5月稍早曾一度升至五年半高位。去年英镑兑一篮子货币上涨了约10%，因市场愈发预期经济的复苏和房市的火爆将促使英国央行较欧洲央行和美联储更早地加息。

不过房市有所降温，令市场削减了对英国央行加息的预期，并促使交易员针对英镑的涨势了结获利。

上周英镑兑美元录得10周来最大单周跌幅，兑欧元也创下了11周最大单周跌幅。

美元指数 周一小升至两个月高位，欧元兑美元 跌破1.36，向上周的四个月低点靠拢，因交易商押注欧洲央行周四积极采取行动以应付欧元区通缩威胁。(完)

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