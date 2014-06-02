日本人事：央行理事雨宫正佳将获得续聘，主管货币政策起草--消息人士

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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路透东京6月2日 - 熟知内情的消息人士表示，日本央行量化宽松政策的设计者--理事雨宫正佳将罕见地获得续聘，掌管负责起草货币政策的部门。
雨宫正佳在2010年获指派为央行的六名理事之一，他先前曾掌管权力甚大的企画局至2012年5月止，后派赴大阪分行就任。
他在2013年3月再度获派接管企画局，并在那之后一个月协助央行总裁黑田东彦执行大规模刺激计画。
雨宫正佳的四年任期在周一届满，他在大阪分行就任时的时间也算入四年任期之中。
日本央行让雨宫正佳连任的罕见决定，是要确保由有经验的官员来主导达成2%通胀率目标的职责，而雨宫正佳最为人所知晓的就是他在财务省及国会中的深厚人脉关系。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。