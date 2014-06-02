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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 18:02 BJT

日本人事：央行理事雨宫正佳将获得续聘，主管货币政策起草--消息人士

路透东京6月2日 - 熟知内情的消息人士表示，日本央行量化宽松政策的设计者--理事雨宫正佳将罕见地获得续聘，掌管负责起草货币政策的部门。

雨宫正佳在2010年获指派为央行的六名理事之一，他先前曾掌管权力甚大的企画局至2012年5月止，后派赴大阪分行就任。

他在2013年3月再度获派接管企画局，并在那之后一个月协助央行总裁黑田东彦执行大规模刺激计画。

雨宫正佳的四年任期在周一届满，他在大阪分行就任时的时间也算入四年任期之中。

日本央行让雨宫正佳连任的罕见决定，是要确保由有经验的官员来主导达成2%通胀率目标的职责，而雨宫正佳最为人所知晓的就是他在财务省及国会中的深厚人脉关系。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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