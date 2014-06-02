马来西亚期市：棕榈油期货跌至近七个半月低点，因出口数据令人失望

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
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路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第七个交易日下跌，触及近七个半月来低点，豆油价格疲弱且出口数据令人失望，拖累棕榈油价格。
马来西亚指标8月棕榈油期货 盘初跌至2,386马币(林吉特)，为2013年10月18日以来最低，终场收报每吨2,414马币，下跌0.4%。
整体成交量为39,382口，高于平常的35,000口。
市场人士表示，尽管5月棕榈油需求较4月改善，但出口成长在月底时放缓暗示尽管斋戒月即将到来，对棕榈油的需求正在降温。
“基本面而言，棕榈油本身并不算太过偏空。但有人认为出口速度也并不有利，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称。
“我们原本预期到月底出口都会维持不错的表现。但ITS数据显示，情况并非如此，”该交易员称。
船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)公布，马来西亚5月棕榈油产品总出口量为1,315,952吨，较前月增长7.8%，但远低于5月1-15日达23%的增幅。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。