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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 19:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近七个半月低点，因出口数据令人失望

路透吉隆坡6月2日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第七个交易日下跌，触及近七个半月来低点，豆油价格疲弱且出口数据令人失望，拖累棕榈油价格。

马来西亚指标8月棕榈油期货 盘初跌至2,386马币(林吉特)，为2013年10月18日以来最低，终场收报每吨2,414马币，下跌0.4%。

整体成交量为39,382口，高于平常的35,000口。

市场人士表示，尽管5月棕榈油需求较4月改善，但出口成长在月底时放缓暗示尽管斋戒月即将到来，对棕榈油的需求正在降温。

“基本面而言，棕榈油本身并不算太过偏空。但有人认为出口速度也并不有利，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员称。

“我们原本预期到月底出口都会维持不错的表现。但ITS数据显示，情况并非如此，”该交易员称。

船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)公布，马来西亚5月棕榈油产品总出口量为1,315,952吨，较前月增长7.8%，但远低于5月1-15日达23%的增幅。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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