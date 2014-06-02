欧洲评等：欧洲议会选举结果不利法国和希腊，但有利意大利--穆迪

路透伦敦6月2日 - 穆迪周一表示，法国和希腊上周的欧洲议会选举结果，不利两国的信用评级，但意大利的选举结果对该国信用评级有利。

“欧洲议会选举结果对法国和希腊的信用评级不利，因持欧洲怀疑论的政党出头，增添了两国政府可能考虑放松财政整顿努力的下档风险，”穆迪在一份新报告中称。

穆迪目前给予法国Aa1评级，展望为负面；希腊评级为Caa3，展望为稳定；意大利评级为Baa2，展望为稳定，意大利评级将在6月13日进行评估。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)