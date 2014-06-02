欧洲评等：欧洲议会选举结果不利法国和希腊，但有利意大利--穆迪

英国经济：日首相警告英退后监管规定调整不要出现“断崖式坠落”局面
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦6月2日 - 穆迪周一表示，法国和希腊上周的欧洲议会选举结果，不利两国的信用评级，但意大利的选举结果对该国信用评级有利。
“欧洲议会选举结果对法国和希腊的信用评级不利，因持欧洲怀疑论的政党出头，增添了两国政府可能考虑放松财政整顿努力的下档风险，”穆迪在一份新报告中称。
穆迪目前给予法国Aa1评级，展望为负面；希腊评级为Caa3，展望为稳定；意大利评级为Baa2，展望为稳定，意大利评级将在6月13日进行评估。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)