国际油市：亚洲燃料油现货价差跳涨，因预期供应减少

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
路透新加坡6月2日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一跳涨，交易商表示，因市场预期西方和中东本月供应减少。
路透数据显示，180-cst燃料油现货溢价升至逾三个月高点，每吨较新加坡现货报价溢价2.70美元，较上周五升0.54美元；380-cst燃料油溢价升至两个半月高点，报每吨2.17美元，较上个交易日上升0.92美元。
“6月到货亚洲的套利供应较少，提供市场支撑。韩国发电需求可能也有所增加，因今年夏季电力供应看似吃紧，所以可能成为燃料油厂商的一条出路，”新加坡一交易商说。
谘询公司Energy Aspects周六公布的一份报告指出，供应亚洲燃料油的另一个重要出口国沙特(沙乌地)阿拉伯的供应，“6月料大幅减少，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)-Total Refining and Petrochemical(SATORP)稳定在每日40万桶。”
新加坡一名运输业消息人士称，SATORP所在的朱拜尔，6月装运的燃料油出货量较5月腰斩。
需求方面，交易商周一称，越南Petrolimex透过季度招标寻购总计15万吨7-9月交货燃料油，招标将于6月6日结束，报价到6月13日有效。
现货市场有一笔180-cst燃料油交易。
三井出售2.3万吨180-cst燃料油给嘉能可，6月18-22日装运，每吨较新加坡现货报价溢价4.50美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。