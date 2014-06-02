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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 19:13 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货价差跳涨，因预期供应减少

路透新加坡6月2日 - 亚洲180-cst和380-cst燃料油现货价差周一跳涨，交易商表示，因市场预期西方和中东本月供应减少。

路透数据显示，180-cst燃料油现货溢价升至逾三个月高点，每吨较新加坡现货报价溢价2.70美元，较上周五升0.54美元；380-cst燃料油溢价升至两个半月高点，报每吨2.17美元，较上个交易日上升0.92美元。

“6月到货亚洲的套利供应较少，提供市场支撑。韩国发电需求可能也有所增加，因今年夏季电力供应看似吃紧，所以可能成为燃料油厂商的一条出路，”新加坡一交易商说。

谘询公司Energy Aspects周六公布的一份报告指出，供应亚洲燃料油的另一个重要出口国沙特(沙乌地)阿拉伯的供应，“6月料大幅减少，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)-Total Refining and Petrochemical(SATORP)稳定在每日40万桶。”

新加坡一名运输业消息人士称，SATORP所在的朱拜尔，6月装运的燃料油出货量较5月腰斩。

需求方面，交易商周一称，越南Petrolimex透过季度招标寻购总计15万吨7-9月交货燃料油，招标将于6月6日结束，报价到6月13日有效。

现货市场有一笔180-cst燃料油交易。

三井出售2.3万吨180-cst燃料油给嘉能可，6月18-22日装运，每吨较新加坡现货报价溢价4.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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