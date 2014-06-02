东南亚股市：多数上涨，泰国股市受经济改革希望提振触及七个月高点

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
路透河内6月2日 - 东南亚股市周一多数上涨，泰国股市SET指数 升1.78%至10月31日以来最高水准，投资人将希望押在经济改革计划上。菲律宾股市 则因低接买盘而上扬。
CIMB证券的分析师Kasem Prunratanamala称，投资人预期泰国经济将突飞猛进，因泰国国家和平与秩序委员会(National Council for Peace and Order)周三料将公布经济政策。
Kasem指出，银行股尤料受益，因未来几个月的投资贷款需求将增加。
Siam Commercial Bank Pcl 跳升4.4%，引领泰国股市上扬，路透数据显示，此为1月以来最大单日涨幅。
交投强劲，有100亿股易手，为近七个月来最高。
分析师预期泰国股市将进一步上涨，下一个阻力水准料在1,460-1,480点。
菲律宾股市 亦上扬，Asiasec Equities市场分析师Manny Cruz称，受弱于预期的经济成长数据影响，部分个股触及一个月低点，投资人伺机低接。
菲律宾SE综合指数上涨0.94%，逆转周四以来的跌幅，周四数据显示，菲律宾第一季经济增幅为两年来最低。
其他市场呈区间波动，新加坡海峡时报指数 小涨0.19%，印尼股市 上涨0.37%。
但马来西亚股市 和越南股市 分别下跌0.49%和0.93%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.99 1.28 +0.30 +8.66 388.37
新加坡 3302.24 6.39 +0.19 +4.26 3167.43
马来西亚 1864.25 -9.13 -0.49 -0.15 1866.96
泰国 1440.94 25.21 +1.78 +10.95 1298.71
印尼 4912.09 18.18 +0.37 +14.92 4274.18
菲律宾 6710.40 62.75 +0.94 +13.93 5889.83
越南 556.80 -5.22 -0.93 +10.34 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。