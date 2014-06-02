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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 19:17 BJT

东南亚股市：多数上涨，泰国股市受经济改革希望提振触及七个月高点

路透河内6月2日 - 东南亚股市周一多数上涨，泰国股市SET指数 升1.78%至10月31日以来最高水准，投资人将希望押在经济改革计划上。菲律宾股市 则因低接买盘而上扬。

CIMB证券的分析师Kasem Prunratanamala称，投资人预期泰国经济将突飞猛进，因泰国国家和平与秩序委员会(National Council for Peace and Order)周三料将公布经济政策。

Kasem指出，银行股尤料受益，因未来几个月的投资贷款需求将增加。

Siam Commercial Bank Pcl 跳升4.4%，引领泰国股市上扬，路透数据显示，此为1月以来最大单日涨幅。

交投强劲，有100亿股易手，为近七个月来最高。

分析师预期泰国股市将进一步上涨，下一个阻力水准料在1,460-1,480点。

菲律宾股市 亦上扬，Asiasec Equities市场分析师Manny Cruz称，受弱于预期的经济成长数据影响，部分个股触及一个月低点，投资人伺机低接。

菲律宾SE综合指数上涨0.94%，逆转周四以来的跌幅，周四数据显示，菲律宾第一季经济增幅为两年来最低。

其他市场呈区间波动，新加坡海峡时报指数 小涨0.19%，印尼股市 上涨0.37%。

但马来西亚股市 和越南股市 分别下跌0.49%和0.93%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.99 1.28 +0.30 +8.66 388.37

新加坡 3302.24 6.39 +0.19 +4.26 3167.43

马来西亚 1864.25 -9.13 -0.49 -0.15 1866.96

泰国 1440.94 25.21 +1.78 +10.95 1298.71

印尼 4912.09 18.18 +0.37 +14.92 4274.18

菲律宾 6710.40 62.75 +0.94 +13.93 5889.83

越南 556.80 -5.22 -0.93 +10.34 504.63

(完)

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