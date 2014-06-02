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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 19:36 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两周低点，因供应料增加

路透新加坡6月2日 - 亚洲7月下半月石脑油裂解价差周一报每吨129.65美元，为约两周来最低近月报价，交易商称，因供应料增加。

印度6月出口升至逾60万吨，此前5月和4月出口量均维持在低于50万吨，部分炼厂结束岁修复工，然而汽油需求仍低迷。

石脑油可用于重整为汽油，而炼厂需决定是否出口石脑油，或者将之导入汽油生产。

“但汽油重整价差不高，而石脑油出口料增加，”新加坡一消息人士称。

亚洲汽油裂解价差连续第四日下滑，跌至两周半低点每桶8.57美元，因供应充沛。

尽管越南Petrolimex寻求总量15万吨的92-辛烷值和95-辛烷值7-9月交运汽油船货，但交易商称，市场上有充足的供应能因应需求。

新加坡现货市场有两笔汽油交易，但已连续第四个交易日无石脑油交易。

中国石油自摩科瑞买进一批95-辛烷值汽油船货，6月22-26日从新加坡装运，每桶121.70美元。

中国石油出售一批92-辛烷值汽油船货给道达尔，6月17-21日从新加坡装运，每桶118.25美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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