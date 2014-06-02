德国数据：5月消费者物价指数年增幅降至四年低点，因能源价格下滑

路透柏林6月2日 - 德国联邦统计局周一公布的初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。

德国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.9%，为2010年6月以来最小增幅。路透调查的分析师预估为通胀率由前月的1.3%放缓至1.1%。