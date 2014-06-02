德国数据：5月消费者物价指数年增幅降至四年低点，因能源价格下滑

****主要国家经济指标预测--5月1日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
路透柏林6月2日 - 德国联邦统计局周一公布的初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。
德国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.9%，为2010年6月以来最小增幅。路透调查的分析师预估为通胀率由前月的1.3%放缓至1.1%。
5月CPI较前月下滑0.1%，4月为下滑0.2%。
德国5月消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.3%，较上年同期成长0.6%，4月分别为下滑0.3%和成长1.1%。
德国联邦统计局表示，5月物价数据终值将在6月13日公布。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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