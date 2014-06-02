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市场报道 | 2014年 6月 2日 星期一 20:34 BJT

德国数据：5月消费者物价指数年增幅降至四年低点，因能源价格下滑

路透柏林6月2日 - 德国联邦统计局周一公布的初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。

德国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.9%，为2010年6月以来最小增幅。路透调查的分析师预估为通胀率由前月的1.3%放缓至1.1%。

5月CPI较前月下滑0.1%，4月为下滑0.2%。

德国5月消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.3%，较上年同期成长0.6%，4月分别为下滑0.3%和成长1.1%。

德国联邦统计局表示，5月物价数据终值将在6月13日公布。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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