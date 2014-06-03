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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:45 BJT

中国数据：5月制造业PMI终值创四个月新高至49.4，但较初值下修--汇丰

路透北京6月3日 - 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.4，较初值49.7下修，但高于4月终值48.1，并创出四个月来新高。

该指数已连续五个月处于荣枯线下方的萎缩区域。

Markit提供的新闻稿并显示，生产指数小幅萎缩，而新订单指数在连续三个月萎缩后重返荣枯线。

新出口订单指数终值则升至53.2，重返荣枯线上方，并创下49个月新高。该指数初值为52.7。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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