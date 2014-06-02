《一周经济焦点》中国改革带动经济回温，欧元区数据强化政策宽松预期

* 迹象显示中国改革对经济带来正面影响

* 欧元区数据强化了进一步宽松政策的预期

* 美国数据显示制造业活动意外放缓

记者 Jonathan Cable/Aileen Wang

路透伦敦/北京6月2日 - 中国经济复苏的迹象，使得市场更加看好北京当局针对性的提振成长举措正带来效益，但欧元区经济放缓，则使得该地区政策进一步宽松的预期升高。

中国5月制造业活动扩张速度为五个月来最快，但欧元区制造业成长放缓速度则较预期大，增添了欧洲央行本周将宽松政策的预期。

“中国数据略高于预期。我们开始见到一些进展，但这仍符合中国经济成长速度不会像过去那么快的看法，”德国商业银行的Peter Dixon称。

“欧洲数据大致符合预期。还不到欧洲央行会立即做出回应的状况，但仍显示出欧洲需要进一步提振成长的整体景况。”

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，美国5月制造业活动加快。制造业指数升至55.4，略低于分析师预期的55.5，4月为54.9。

欧元区5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值降至六个月低点52.2，低于4月的53.4，德国的强劲数据未能抵销法国经济活动萎缩的影响。

该终值数据也较初值得52.5下修，但仍为连续第11个月高于50的荣枯分水岭。产出分项指数由56.5降至54.3，且低于初值得54.7。

“欧元区5月制造业活动放缓，强化了欧洲央行在6月5日政策会议上祭出新宽松举措的预期，”IHS Global Insight的Howard Archer称。

为刺激成长、提振放款、并推高通胀率，外界普遍预期欧洲央行会在周四的会议把存款利率调降至负值、调降指标利率、并推出针对企业的在融资操作。

欧元区5月通胀率料持稳在0.7%，处于欧洲央行所谓的通胀率低于1%“危险区域”内，且远低于央行的2%通胀目标。

德国联邦统计局周一公布的初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。

德国是欧洲最大的经济体，且支撑了区域整体成长。而第二大经济体法国的PMI数据降至低于50，终止前两个月的扩张景况。

英国5月制造业活动持续迅速扩张，显示本季经济复苏情况还不逊色。

乐观的中国制造业数据，以及在创纪录高位的美国股市，周一提振了全球股市和大宗商品市场，但市场也在观望欧洲央行会采取多积极的宽松举措。

**中国经济回温**

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.8，连续第三个月上升，且创五个月高点。路透调查预估中值为50.6。

“近期提振成长的举措，上周五再进一步强化，可能提供了助力，”意大利裕信银行(UniCredit)的Nikolaus Keis称。

中国制造业数据推高了市场对于中国经济在政府提振成长措施的帮助下重拾动能的预期。

北京当局近几周来频频微调政策，且今年来推出来多项措施，以协助支撑经济。中国第一季经济成长放缓至18个月低点，且料创下24年来最低的全年增幅。

中国国务院周五宣布新的宽松举措，协助降低融资成本，并降低企业营运的负担，以给予实质经济更多的支持。此前，当局已提出了加快铁路建设等计划。

在韩国方面，汇丰/Markit制造业PMI降至50以下，且贸易数据显示出口下滑。

在印度方面，制造业PMI小升，但仍略低于路透调查的预估中值。印尼PMI升至纪录高位，但4月贸易收支重现逆差，打击对经济的希望。

参看德国通胀数据相关图表，请点选：link.reuters.com/fys75v

参看法国、德国和欧元区PMI数据相关图表，请点选：link.reuters.com/zub78v

参看欧洲制造业PMI相关图表，请点选：link.reuters.com/xup22v

参看全球制造业PMI相关图表，请点选：link.reuters.com/pet42t

参看亚洲制造业PMI相关图表(中国汇丰PMI)，请点选：link.reuters.com/maz35s

参看亚洲制造业PMI相关图表(中国官方PMI)，请点选：link.reuters.com/baq77s (完) (译文审校 李军)