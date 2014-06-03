更新版 1-中国数据：汇丰5月制造业PMI终值创四个月高点，经济正企稳但难言触底

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 中国汇丰5月制造业PMI创四个月高点至49.4，低于初值
* 新订单企稳，新出口订单创49个月高点
* 官方制造业PMI创年内新高
* 经济正企稳但难言触底 (新增评论和数据细节)
路透北京6月3日 - 最新数据显示，中国5月制造业仅小幅萎缩，经济正企稳但难言触底。汇丰中国5月制造业PMI终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。不过其中新出口订单创49个月高点，新订单亦重返荣枯线。
汇丰(HSBC)周二公布中国5月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为49.4，高于4月终值48.1，但较初值49.7下修。
该指数暗示制造业萎缩步伐为四个月最小，但年内迄今一直位于荣枯线下方的萎缩区域。
“5月PMI终值证实经济正在企稳，但要说触底还为时尚早，尤其是在房地产行业疲软的情况下。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示。
Markit提供的新闻稿显示，新订单指数在连续萎缩三个月后重返荣枯线水准，新出口订单升幅更大，自上月的48.9大幅升至53.2，重回荣枯线上方并创逾四年高点。
屈宏斌称，新订单指数企稳，同时新出口订单指数录得53.2的高点，但增长动能看似要比初值反映的弱，因产成品库存指数自初值上修。
6月1日公布的官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好。5月PMI 自前月的50.4升至50.8，新订单指数升1.1个百分点至52.3，为六个月以来最高。
汇丰PMI其它分项数据上，生产指数小幅萎缩，就业分项指数则再度下滑并连续第七个月在荣枯线下方，企业裁员仍在持续，部分是由于企业缩减规模所致。
需求形势改善带动采购活动增加，虽然增幅很小，但是四个月来首次回到荣枯线上方；产出价格指数六个月来首次处在扩张区域，市场形势好转给企业带来提价动力。投入价格指数虽然连续第五个月低于50.0关口，但亦是五个月高点，说明通缩压力温和。
浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/vyr79v
数据公布后，澳元兑美元 自数据公布前水准短暂反弹，中国股市沪综指 走高，北京时间9:46，上涨0.48%。
国务院上周五常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。
“缺乏持续的成长动能说明需要更加强劲的政策支持。我们预计未来几个月货币政策和财政政策均将逐渐放松。”屈宏斌表示。
本周日和下周初将公布中国5月外贸和通胀数据，届时将为未来经济走势提供更多线索。
PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508