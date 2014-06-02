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债券 | 2014年 6月 2日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.035%，投标倍数为5.05

路透华盛顿6月2日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.025 低值 0.015 投资 0.035 价格 99.991153 高值得标比率 40.49% 投标倍数 5.05 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,284,700 总投标 126,352,799,700 竞争性投标得标 24,399,502,000 非竞争性投标得标 400,782,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/05 到期日 2014/09/04 CUSIP码 912796DS5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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