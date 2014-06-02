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债券 | 2014年 6月 2日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.055%，投标倍数为4.90

路透华盛顿6月2日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.055 中值 0.045 低值 0.030 投资 0.056 价格 99.972194 高值得标比率 6.71% 投标倍数 4.90 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,441,500 总投标 112,677,510,500 竞争性投标得标 22,362,256,000 非竞争性投标得标 319,585,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/05 到期日 2014/12/04 CUSIP码 912796EG0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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