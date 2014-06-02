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债券 | 2014年 6月 2日 星期一 23:34 BJT

欧洲汇市：英国制造业活动扩张，为英镑提供支撑

路透伦敦6月2日 - 英镑兑走势挣扎的欧元周一上涨，兑美元扳回跌幅，因英国制造业活动增长速度强劲，支撑英镑。

Markit/CIPS英国5月制造业采购经理人指数(PMI)从57.3小幅下降到57.0，符合路透调查预估，并且维持在荣枯分水岭50上方。

美国方面，美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月制造业指数降至53.2，低于路透访问分析师预期的55.5，4月为54.9。

该数据令美国公债收益率 下滑，且全面拉低美元。

美国公布制造业数据后，英镑兑美元 在午后交易中升至1.6755美元，稍早低见1.6725美元。

英镑兑欧元上涨，市场广泛预计本周欧洲央行将放宽政策，令欧元面临全面卖压。

欧元兑英镑 跌0.1%，报0.8125英镑，因欧元区制造业PMI终值令人失望。此外，德国数据周一显示，该国通胀年率正在放缓，暗示欧元区物价压力增长迟滞。周二将公布欧元区通胀数据，若数据疲弱，将加大欧洲央行大举放宽政策的压力。

英国建筑业和服务业PMI分别在周二和周三公布，预料两项数据可能会确认英国和欧元区经济前景背离的状况。(完)

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