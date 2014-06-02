欧洲汇市：英国制造业活动扩张，为英镑提供支撑

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透伦敦6月2日 - 英镑兑走势挣扎的欧元周一上涨，兑美元扳回跌幅，因英国制造业活动增长速度强劲，支撑英镑。
Markit/CIPS英国5月制造业采购经理人指数(PMI)从57.3小幅下降到57.0，符合路透调查预估，并且维持在荣枯分水岭50上方。
美国方面，美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月制造业指数降至53.2，低于路透访问分析师预期的55.5，4月为54.9。
该数据令美国公债收益率 下滑，且全面拉低美元。
美国公布制造业数据后，英镑兑美元 在午后交易中升至1.6755美元，稍早低见1.6725美元。
英镑兑欧元上涨，市场广泛预计本周欧洲央行将放宽政策，令欧元面临全面卖压。
欧元兑英镑 跌0.1%，报0.8125英镑，因欧元区制造业PMI终值令人失望。此外，德国数据周一显示，该国通胀年率正在放缓，暗示欧元区物价压力增长迟滞。周二将公布欧元区通胀数据，若数据疲弱，将加大欧洲央行大举放宽政策的压力。
英国建筑业和服务业PMI分别在周二和周三公布，预料两项数据可能会确认英国和欧元区经济前景背离的状况。(完)
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路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)