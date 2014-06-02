英国债市：英债创下三周来最大单日跌幅，因投资者为欧洲央行周四将放宽政策作准备

路透伦敦6月2日 - 英债周一创下三周来最大单日跌幅，因市场为欧洲央行周四将公布放宽政策作准备。

本月稍早多位颇为资深的消息人士告诉路透，欧洲央行正在为6月5日会议考虑一系列政策选项，其中包括调降所有利率，以及采取有针对性的举措旨在鼓励对中小企业(SME)放贷。

准备出台的行动包括将欧洲央行隔夜存款利率首次调降至负值--实际上是对银行存放在央行的资金收取费用，希望藉此促使银行将资金贷放出去，而不是存在欧洲央行那里。

形成对照，英国央行周四预期将保持利率不变，且多数分析师预期，英国央行将在不到一年的时间内升息。

10年期英债收益率 上升4.6个基点，至2.617%，此为5月28日来最高，且录得5月12日来最大单日升幅。

10年期英债/德债 收益率差走宽最多5个基点，至125.6个基点，为5月27日来最宽，与本月稍早所及的130个基点以上的15年高位相差几个基点。(完)

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