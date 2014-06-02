修正-《全球汇市》美元上涨，欧元因欧洲央行减息预期而下挫

(更正：修改内文第一段错字，“欧元央行”应改为“欧洲央行”)
* 汇市投机者增加欧元空头头寸-CFTC
* 美元指数升至三个半月高位
路透纽约6月2日 - 美元周一上涨，受助于德国通胀数据低迷，以及欧元区制造业增长速度较预期缓慢，这两项因素增加欧洲央行将在本周放宽政策的压力。
美元指数 上涨0.4%，触及三个半月高位。
市场焦点仍在周四的欧洲央行政策会议和周五的美国5月非农就业报告。
“欧元整体走弱，因在欧洲央行会议前，市场态度较为谨慎，”德意志银行G10货币策略师全球主管Alan Ruskin说。
商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，在截至5月27日该周，汇市投机者持有的欧元空头头寸从上周的9,220口增加至16,633口。
本月稍早多位资深消息人士告诉路透，欧洲央行正在为周四会议考虑一系列政策选项，其中包括调降所有利率，以及采取有针对性的举措旨在鼓励对中小企业(SME)放贷。
在纽约市场，欧元兑美元 下跌0.26%，报1.3596美元，接近周四触及的三个半月低位。
德国年通胀率攀升至0.6%，小于路透调查预期的1.0%，为2010年2月以来最低。欧元区通胀数据将在周二公布。
“目前通胀疲弱，巩固了欧洲央行将保持温和立场，并准备在未来放宽政策的看法。这对欧元不利，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说。
欧元兑英镑 下挫0.23%，至0.8118英镑，因欧洲央行和英国央行的货币政策前景相悖，支撑英镑。
美国供应管理协会(ISM)表示，5月制造业指数上升至55.4，略低于路透访问分析师预期的55.5，4月为54.9。读数在50以上，表示制造业活动扩张。
ISM最初误报美国制造业活动增长放慢，但数据一经公布就受到怀疑，因为它和预估值距离甚远。ISM将此次错误归咎于电脑故障。
ISM最初公布的制造业报告拉低了美债收益率，因它为宽松货币政策提供了支持。美元跟随美债收益率跌势，但跌势短暂，因市场对报告提出质疑，引发人们怀疑其准确性。之后，美债收益率反弹。
周一稍早公布的欧元区5月制造业采购经理人指数(PMI)终值下降至六个月低位，令人失望。
美元兑日圆 触及102.48日圆的一个月高位，上涨0.66%，且升穿100日移动均线切入位102.37。欧元兑日圆 上升0.40%，报139.28日圆。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)