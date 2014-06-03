日本数据：4月受薪者整体现金所得同比上涨0.9%，连续第二个月上升

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
厚生劳动省数据显示，日本4月加班工资较上年同期增长5.1%，连续13个月上升。特别加给大增20.5%，为2013年1月增长22.1%以来的最大增幅。
日本4月受薪者整体现金所得较上年同期增长0.9%，表明经济复苏促使部分企业慷慨地进行一次性支付。3月为增长0.7%。
“特别加给和加班工资自去年下半年开始就一直反弹，”厚生劳动省一位官员表示。
“但由于消费税上调，使得物价上升速度快于薪资增速。”
日本央行总裁黑田东彦曾表示，相信日本有望实现央行2%的通胀率目标，就业市场紧俏将导致薪资增加。
以下为4月薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节：
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4月 3月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 276,761 +0.9 +0.7
每月薪资 264,553 +0.2 +0.2*
-经常性薪资 243,989 -0.2 -0.3*
-加班工资 20,564 +5.1 +5.8*
-特别加给 10,208 +20.5 +10.3*
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实际薪资 -- -3.1 -1.3
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员工人数(百万人)
整体人数 46.564 +1.3 +1.2*
一般雇员 32.919 +0.6 +0.9*
兼职员工 13.644 +2.8 +2.1*
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注："*"代表修正值。
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站：(here)(完)
(编译 朱晓军/李爽 审校 王兴亚)
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