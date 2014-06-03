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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:52 BJT

表格：澳洲第一季经季节调整经常帐为赤字57亿澳元，低于市场预估

路透悉尼6月3日 - 澳洲统计局周二公布，第一季经季节调整经常帐赤字为57亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第一季

经常帐收支 　 -5.672

商品及服务收支 +3.591

出口 +88.124

进口 　 -84.533

统计局表示，净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为正1.4个百分点。第一季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第一季经常帐赤字为70亿澳元，净出口对第一季经济成长的贡献为正0.8个百分点。

澳洲净外债为8,556.5亿澳元。

欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
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