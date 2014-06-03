表格：澳洲第一季经季节调整经常帐为赤字57亿澳元，低于市场预估

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透悉尼6月3日 - 澳洲统计局周二公布，第一季经季节调整经常帐赤字为57亿澳元。
以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：
第一季
经常帐收支 -5.672
商品及服务收支 +3.591
出口 +88.124
进口 -84.533
统计局表示，净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为正1.4个百分点。第一季GDP报告将于周三公布。
路透调查显示，分析师预计第一季经常帐赤字为70亿澳元，净出口对第一季经济成长的贡献为正0.8个百分点。
澳洲净外债为8,556.5亿澳元。
欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508