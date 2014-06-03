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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 09:48 BJT

重发-澳洲数据：4月零售销售较前月增长0.2%，与预估持平

(重发以跟上红条)

路透悉尼6月3日 - 澳洲统计局周二公布，4月经季节调整的零售销售较前月增长0.2%，路透调查预估为增长0.2%。

4月经季节调整后的零售销售额为231.7亿澳元。

3月零售销售修正为较前月升0.1%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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