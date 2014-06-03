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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 12:49 BJT

新闻稿：澳洲央行6月会议维持利率不变，称全球经济继续温和成长

住宅价格在过去一年大幅上涨，不过有一些迹象显示近期增速放缓。汇率此前下滑，帮助经济实现平衡增长。但由于过去数月汇率较高，对经济的提振作用不如之前。以历史标准衡量，汇率仍较高，尤其是鉴于大宗商品价格进一步下跌的情况下。

展望未来，维持宽松的货币政策应可支撑需求，并帮助经济逐步增强。未来两年的通胀率预计仍会落在2-3%的目标区间。

委员会认为，目前货币政策适当，可促进需求的持续增长，并且通胀结果符合目标。

根据目前的迹象，最审慎的做法可能是在一段时间内维持利率稳定。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/石冠兰/王翔琼；; 审校 张涛/许娜/李春喜)
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