巴西汇率：雷亚尔急跌后，央行将倍增货币互换协议标售规模

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透圣保罗6月2日 - 巴西货币雷亚尔兑美元周一急剧下跌后，巴西央行将把货币互换协议标售规模增加一倍，为即将到期的互换协议展期。
该央行周二在声明中称，将标售最多1万份互换协议，到期日分别为2015年4月1日和7月1日。这些协议是供投资者用来对冲外汇损失的衍生品。
这一标售计划是巴西央行展期下月初到期的价值逾101亿美元的互换协议的策略之一。
周一，央行标售了5,000份货币互换协议，用于延展将到期的协议，市场照单全收，此外还消化了4,000份新协议，后者属于央行每日常规外汇干预计划的范畴。
但雷亚尔兑美元 仍跌逾1.5%至2.2765，因投资者担心巴西央行很快就会放缓干预汇市的步伐。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)