巴西汇率：雷亚尔急跌后，央行将倍增货币互换协议标售规模

路透圣保罗6月2日 - 巴西货币雷亚尔兑美元周一急剧下跌后，巴西央行将把货币互换协议标售规模增加一倍，为即将到期的互换协议展期。

该央行周二在声明中称，将标售最多1万份互换协议，到期日分别为2015年4月1日和7月1日。这些协议是供投资者用来对冲外汇损失的衍生品。

这一标售计划是巴西央行展期下月初到期的价值逾101亿美元的互换协议的策略之一。

周一，央行标售了5,000份货币互换协议，用于延展将到期的协议，市场照单全收，此外还消化了4,000份新协议，后者属于央行每日常规外汇干预计划的范畴。

但雷亚尔兑美元 仍跌逾1.5%至2.2765，因投资者担心巴西央行很快就会放缓干预汇市的步伐。(完)