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市场报道 | 2014年 6月 3日 星期二 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月3日-6月10日****

路透6月3日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月2日当周

6月3日(二)

-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 5月 1,610 1,604

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月31日当周 -- -1.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月31日当周 -- +3.2%

1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 627.4

1400 美国工厂订单 4月 +0.5% +0.9%

耐久财订单 4月修正值 -- +0.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.8%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%

1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.8

6月4日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -- 362.2

再融资指数 -- 1,418.6

1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加21 增加22

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差408 逆差404

1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -2.7% -1.7%

单位劳动成本 +5.0% +4.2%

1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 顺差2 顺差0.8

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 -- 58.4

Markit综合PMI -- 55.6

1400 美国ISM非制造业指数 5月 55.5 55.2

ISM非制造业企业活动指数 60.0 60.9

ISM非制造业雇佣指数 -- 51.3

ISM非制造业新订单指数 -- 58.2

ISM非制造业价格指数 -- 60.8

6月5日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 4.0298

1230 加拿大建筑许可 4月 +4.0% -3.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月31日当周 31 30

四周均值(万人) -- 31.15

续请失业金人数(万人) 5月24日当周 262.5 263.1

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1

经季节调整的Ivey采购经理人指数 56.0 54.1

6月6日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加21.8 增加28.8

民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加27.3

制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.2

失业率 6.4% 6.3%

平均时薪 +0.2% 持平

每周平均工时 34.5 34.5

1230 加拿大就业变动(万人) 5月 增加2.5 减少2.89

失业率 6.9% 6.9%

就业参与率 66.20% 66.10%

1430 美国ECRI经济领先指标 5月30日当周 -- 135.4

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加155 增加175.3

6月9日当周

6月9日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 19.48

1400 美国就业趋势指数 5月 -- 118.0

6月10日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 95.20

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月7日当周 -- --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月7日当周 -- --

1400 美国批发(趸售)库存 4月 +0.6% +1.1%

趸售销售 +1.0% +1.4% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 郑茵)
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