美国与加拿大经济指标预测--6月3日-6月10日****

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透6月3日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月2日当周
6月3日(二)
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 5月 1,610 1,604
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月31日当周 -- -1.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月31日当周 -- +3.2%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 627.4
1400 美国工厂订单 4月 +0.5% +0.9%
耐久财订单 4月修正值 -- +0.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
1400 美国IBD消费者信心指数 6月 -- 45.8
6月4日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 5月30日当周 -- 362.2
再融资指数 -- 1,418.6
1215 美国ADP就业报告(万人) 5月 增加21 增加22
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差408 逆差404
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -2.7% -1.7%
单位劳动成本 +5.0% +4.2%
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 4月 顺差2 顺差0.8
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1345 美国Markit服务业PMI 5月终值 -- 58.4
Markit综合PMI -- 55.6
1400 美国ISM非制造业指数 5月 55.5 55.2
ISM非制造业企业活动指数 60.0 60.9
ISM非制造业雇佣指数 -- 51.3
ISM非制造业新订单指数 -- 58.2
ISM非制造业价格指数 -- 60.8
6月5日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 5月 -- 4.0298
1230 加拿大建筑许可 4月 +4.0% -3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月31日当周 31 30
四周均值(万人) -- 31.15
续请失业金人数(万人) 5月24日当周 262.5 263.1
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1
经季节调整的Ivey采购经理人指数 56.0 54.1
6月6日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加21.8 增加28.8
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加27.3
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.2
失业率 6.4% 6.3%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
1230 加拿大就业变动(万人) 5月 增加2.5 减少2.89
失业率 6.9% 6.9%
就业参与率 66.20% 66.10%
1430 美国ECRI经济领先指标 5月30日当周 -- 135.4
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加155 增加175.3
6月9日当周
6月9日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 -- 19.48
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 118.0
6月10日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 95.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月7日当周 -- --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月7日当周 -- --
1400 美国批发(趸售)库存 4月 +0.6% +1.1%
趸售销售 +1.0% +1.4% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 郑茵)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508