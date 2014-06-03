美国个股：苹果新版移动及桌面操作系统中，Healthkit健康应用成为亮点

周一，苹果高管们谈到了“Healthkit”。该产品将整合血压、体重等数据，目前iPhone和iPad上有越来越多的健康软件都可以收集这些数据。苹果还宣布了一款名叫“Health”的软件，它将是iOS8的组件之一。

苹果并未对其他功能进行详细描述。此前，三星电子 也推出了自己的移动健康数据产品。

Federighi还描述了“Homekit”，这一功能可帮助苹果设备控制灯光到温度等家电。

**讨好开发者**

在科技行业，苹果拥有最忠诚的软件开发群体，注册开发者超过900万人。每年，苹果及其对手谷歌 都会向成千上万潜在开发者展示最新的软件功能强化。谷歌的Android移动设备在全球销售智能手机中约占五分之四。

据苹果介绍，Yosemite系统将附带一个更加完善的互联网存储应用，类似于Box或Dropbox服务；用户可以在其Mac电脑上接听iPhone上的来电；而且苹果设备可以不断互相同步，这样用户可以在离开iPhone的情况下使用Mac代替。

虽然苹果几乎没有推出尖端的消费者设备或功能，但分析师认为其今年重点在于向开发者提供工具，比如一种叫Swift的新编程语言。据苹果说该语言效率更高。

“对于苹果，这些开发者有点像是成败的关键，”Forrester分析师Frank Gillett表示，“你的系统类别不断增加，就需要开发者和内容创作者来为苹果制作伟大的产品。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 孙茉莉)