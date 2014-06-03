欧洲经济指标预测--6月3日-6月10日****

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日当周 6月3日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.6% +1.2% (较上年同期) +10.9% +10.9% 0800 意大利失业率 4月 12.7% 12.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 60.8 60.8 0900 欧元区通胀率 5月初值 0.7% 0.7% 0900 欧元区失业率 4月 11.8% 11.8% 6月4日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.5 51.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 49.2 49.2 综合PMI -- 49.3 0755 德国Markit服务业PMI 5月 56.4 56.4 综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月 53.5 53.5 综合PMI 53.9 53.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 58.2 58.7 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -0.1% -0.2% (较上年同期) -1.2% -1.6% 6月5日(四) 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.20% 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +1.3% -2.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3% (较上年同期) -- +0.9% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 -- 3,750 利率决定 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 6月 0.10% 0.25% 存款利率 -0.10% 0.00% 6月6日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 4月 +1.50% -1.80% 进口(较上月) +0.6% -0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差152 顺差148 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字280 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差50 逆差49 0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 4月 逆差31.0 逆差31.9 全球贸易收支(亿英镑) 逆差86.5 逆差84.8 6月6-14日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 +0.7% -0.2% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +7.4% +8.5% 6月9日当周 6月9日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 12.8 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 -- -- 6月10日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.2% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.7% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +3.0% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.3% 制造业产出(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +3.3% 0900 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.5% (完)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508