英国金融：财政部考虑出台措施，收紧对外汇市场的监管

英国评等：提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透伦敦6月2日 - 英国财政部可能会很快宣布措施，以降低伦敦外汇市场利率操纵丑闻重演的风险。
英国财政大臣欧思邦和央行总裁卡尼将在6月12日向伦敦金融界发表年度演说。两人最近均表示，希望整顿英国的银行业。
英国广播公司(BBC)周一引述未具名高级政府官员报导称，欧思邦料将在未来两周内宣布外汇市场整顿措施。
财政部发言人拒绝就措施细节或具体的发布时间发表评论。他表示，财政部希望能对金融工具指标利率的国际新规产生影响。
卡尼担任主席的全球性机构--金融稳定委员会(FSB)，预计将会在下月就如何改善汇率定盘发布报告。
上周卡尼表示，他希望FSB提出改革建议，对围绕伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及汇率定盘等指标设定的市场基础设施作出调整。
“仅仅让违法者受到法律最大限度地追究，并不足以解决问题。当局和市场人士也必须采取行动，重建公正有效的市场，”他在一场演说中称。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)