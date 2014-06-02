英国金融：财政部考虑出台措施，收紧对外汇市场的监管

路透伦敦6月2日 - 英国财政部可能会很快宣布措施，以降低伦敦外汇市场利率操纵丑闻重演的风险。

英国财政大臣欧思邦和央行总裁卡尼将在6月12日向伦敦金融界发表年度演说。两人最近均表示，希望整顿英国的银行业。

英国广播公司(BBC)周一引述未具名高级政府官员报导称，欧思邦料将在未来两周内宣布外汇市场整顿措施。

财政部发言人拒绝就措施细节或具体的发布时间发表评论。他表示，财政部希望能对金融工具指标利率的国际新规产生影响。

卡尼担任主席的全球性机构--金融稳定委员会(FSB)，预计将会在下月就如何改善汇率定盘发布报告。

上周卡尼表示，他希望FSB提出改革建议，对围绕伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)及汇率定盘等指标设定的市场基础设施作出调整。