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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 07:52 BJT

《全球汇市》美元指数因乐观数据徘徊在逾三个月高位，欧元仍处守势

澳元和加元兑美元下跌，澳洲央行和加拿大央行将公布利率决议。

市场普遍预计两家央行本周均将维持利率不变。澳洲央行将于0430GMT宣布决议，加拿大央行利率决定则将在周三揭晓。

澳元兑美元 最新报0.9239美元，自周一高点0.9321回落；加元兑美元 报1.0899加元，一度触及一周低点1.0912。

投资者还将密切关注数项经济数据，包括澳洲零售销售、中国官方非制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰制造业PMI终值。

若中国数据令人失望，可能打压风险偏好，并助力日圆回升。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3595 1.3594 +0.01 -1.09 1.3745

美元/日圆 102.39 102.36 +0.03 -2.76 105.30

欧元/日圆 139.21 139.15 +0.04 -3.81 144.73

美元/瑞郎 0.8985 0.8986 -0.01 +0.64 0.8928

英镑/美元 1.6744 1.6745 -0.01 +1.14 1.6556

美元/加元 1.0897 1.0899 -0.02 +2.61 1.0620

澳元/美元 0.9239 0.9246 -0.08 +3.66 0.8913

新西兰元/美元 0.8442 0.8450 -0.09 +2.88 0.8206

澳元/日圆 94.600 94.640 -0.04 +0.80 93.850

新西兰元/日圆 86.440 86.490 -0.06 +0.03 86.410

英镑/日圆 171.44 171.40 +0.02 -1.66 174.33

澳元/新西兰元 1.0940 1.0936 +0.04 +0.85 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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