《焦点》欧盟敦促法意兑现预算承诺，不折不扣地遵守财政纪律

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
**“开启意大利”**
就推行改革而言，意大利的形势似乎比法国有利，因为该国总理伦齐(Matteo Renzi)所属政党在欧洲议会的选举中赢得压倒性的胜利。
然而，执委会呼吁意大利要加强2014年的预算措施，因为该国与欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的要求拉开距离。
伦齐已承诺要在7月底之前拿出一套被称作“开启意大利(Unblock Italy)”的举措，试图让经济在经历两年的衰退后重新振作。
尽管意大利的财政情况不像法国，其预算赤字已经符合欧盟的上限规定，但该国债务相当于GDP的135%，在欧洲排名第二，因而容易受到市场信心变化的冲击。
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，“意大利需要充分的结构性改革，以解决高债务问题。高债务是该国经济的主要弱点。”
反对派则表示，欧盟呼吁预算紧缩，等于是给了伦齐一记耳光，意味着意大利面临进一步的财政紧缩。
意大利经济部长Pier Carlo Padoan则在推特上发文表示，“执委会赞赏意大利的改革，我们知道债务偏高，但我们将加速改革及私有化，以可持续的方式来降低债务。”
稍后他发布声明称，执委会的评估并未将政府削减支出和私有化计划纳入考量。这些计划的细节尚未完全敲定。(完) (编译 李春喜/许娜/戴素萍 审校 郑茵)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508