《焦点》欧盟敦促法意兑现预算承诺，不折不扣地遵守财政纪律

**“开启意大利”**

就推行改革而言，意大利的形势似乎比法国有利，因为该国总理伦齐(Matteo Renzi)所属政党在欧洲议会的选举中赢得压倒性的胜利。

然而，执委会呼吁意大利要加强2014年的预算措施，因为该国与欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的要求拉开距离。

伦齐已承诺要在7月底之前拿出一套被称作“开启意大利(Unblock Italy)”的举措，试图让经济在经历两年的衰退后重新振作。

尽管意大利的财政情况不像法国，其预算赤字已经符合欧盟的上限规定，但该国债务相当于GDP的135%，在欧洲排名第二，因而容易受到市场信心变化的冲击。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示，“意大利需要充分的结构性改革，以解决高债务问题。高债务是该国经济的主要弱点。”

反对派则表示，欧盟呼吁预算紧缩，等于是给了伦齐一记耳光，意味着意大利面临进一步的财政紧缩。

意大利经济部长Pier Carlo Padoan则在推特上发文表示，“执委会赞赏意大利的改革，我们知道债务偏高，但我们将加速改革及私有化，以可持续的方式来降低债务。”