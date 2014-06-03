金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收报1,029.50点。
中港金融市场因端午节假期休市。
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拉美股市：拉美股市大部分上扬，因此前中国制造业采购经理人指数(PMI)向好。Bovespa指数 从一个月低点反弹，收高0.72%，报51,605.83点。
拉美汇市：巴西雷亚尔走软，因央行干预汇市计划前景不明朗
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南非股市：微升，投资者买入Kumba Iron Ore 等资源股，押注其近期已经超跌。指标Top-40绩优股指数 上扬0.47%，报44,852.57点；综合指数 升0.4%至49,817.89点。
南非汇市：兰特兑美元跌至两个月低位，因近期公布的一系列经济数据不佳
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印度股市：创三周以来最大单日涨幅，Larsen & Toubro在发布好于预期的季报后劲升；国有银行股上扬，因预期政府将考虑出售部分股份并注入资本。指标BSE指数 升1.93%，收在24,684.85点。NSE指数 涨1.83%，报7,362.50点。
印度汇市：连续第三日收低，央行政策评估前夕市况谨慎，石油进口商月末美元买需抵消三周以来国内股市最大单日涨幅的影响。卢比兑美元 收在59.1525/1625，上周五为59.10/11。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.71%，报718.67点。指标RTS指数 涨2.07%，报1,322.520点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.1%，至34.93卢布；卢布兑欧元 升0.2%，至47.5125卢布。(完) (整理 朱晓军; 审校 于春红)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508