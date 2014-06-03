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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:17 BJT

金砖国家：6月2日股汇市收盘纵览

路透6月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月2日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收报1,029.50点。

中港金融市场因端午节假期休市。

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拉美股市：拉美股市大部分上扬，因此前中国制造业采购经理人指数(PMI)向好。Bovespa指数 从一个月低点反弹，收高0.72%，报51,605.83点。

拉美汇市：巴西雷亚尔走软，因央行干预汇市计划前景不明朗

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南非股市：微升，投资者买入Kumba Iron Ore 等资源股，押注其近期已经超跌。指标Top-40绩优股指数 上扬0.47%，报44,852.57点；综合指数 升0.4%至49,817.89点。

南非汇市：兰特兑美元跌至两个月低位，因近期公布的一系列经济数据不佳

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印度股市：创三周以来最大单日涨幅，Larsen & Toubro在发布好于预期的季报后劲升；国有银行股上扬，因预期政府将考虑出售部分股份并注入资本。指标BSE指数 升1.93%，收在24,684.85点。NSE指数 涨1.83%，报7,362.50点。

印度汇市：连续第三日收低，央行政策评估前夕市况谨慎，石油进口商月末美元买需抵消三周以来国内股市最大单日涨幅的影响。卢比兑美元 收在59.1525/1625，上周五为59.10/11。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.71%，报718.67点。指标RTS指数 涨2.07%，报1,322.520点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.1%，至34.93卢布；卢布兑欧元 升0.2%，至47.5125卢布。(完) (整理 朱晓军; 审校 于春红)
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