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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 08:13 BJT

日本央行：若通胀目标面临威胁，将毫不犹豫放宽政策--总裁黑田东彦

路透东京6月3日 - 日本央行总裁黑田东彦周二重申，如果存在威胁到2%通胀目标的风险，央行将毫不犹豫地进一步放宽政策。

黑田在议会表示，“央行与民间行业分析师的物价预期之间的确存在差距，”这在很大程度上是由于二者对于经济增长将如何推高物价的看法不同。

“我们预期...消费者通胀率将在2015财年达到2%，”他补充道。

他还表示，希望日本政府稳定推进提振经济增长潜力的措施。(完)
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