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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:02 BJT

更新版 1-韩国数据：5月CPI同比涨幅为19个月最高，支撑升息预期

5月核心CPI按年升幅小幅降至2.2%，4月为2.3%。核心CPI扣除了波动较大的食品和燃料价格。

韩国央行预计，今年1-6月通胀年率均值从去年下半年的1.2%升至1.5%；7-12月进一步增至2.7%。

预估上调和央行对该国经济复苏的乐观看法，已令分析师增加押注央行将最快在今年稍晚开始升息。

韩国央行目标为保持通胀年率在2.5%-3.5%之间。央行自去年5月降息25个基点以来，一直保持2.5%的政策利率 不变。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 徐文焰)
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