《独家新闻》美联储聘用前保险监管人员来协助管理AIG及保德信

路透华盛顿6月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)聘用前康乃迪克州保险部门委员Thomas Sullivan，协助监管非银行业金融企业。

Sullivan在2007年至2010年负责带领康乃迪克州保险部门，之后任职于普华永道(罗兵咸永道/资诚)。他将在6月9日出任美联储资深顾问。

Sullivan将有助于填补美联储重要的专业缺口。美联储在监管华尔街银行方面较有经验，但对于应对主要保险商等其他非银行金融公司则经验较为不足。

Sullivan表示，“我对于下周一开始工作感到兴奋和期待。”

美联储在2013年得到监管保险业者美国保德信金融集团 和美国国际集团 的职权。此前金融稳定监管委员会(FSOC)等监管机构认为这些企业规模太大，若是倒闭将导致金融市场震荡。

在2007-2009年金融危机期间，美国政府出面用纳税人的资金对AIG进行纾困，纾困金额最终高达1,800亿美元。

美国通用电气(奇异,GE) 旗下金融部门同样也被视为“系统性重要”企业。

保险公司及其在美国国会的支持者已抱怨美联储欠缺和保险公司打交道的经验，并称美联储不应该对它们施加类似银行的限制。

美联储主席叶伦在今年稍早时对议员表示，美联储承认银行和保险公司在某些方面大不相同，正在致力于制定能够反映这些差别的资本规定。

Sullivan表示，他将出任美联储旗下银行监督暨管理部门的职位。