《独家新闻》美联储聘用前保险监管人员来协助管理AIG及保德信

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透华盛顿6月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)聘用前康乃迪克州保险部门委员Thomas Sullivan，协助监管非银行业金融企业。
Sullivan在2007年至2010年负责带领康乃迪克州保险部门，之后任职于普华永道(罗兵咸永道/资诚)。他将在6月9日出任美联储资深顾问。
Sullivan将有助于填补美联储重要的专业缺口。美联储在监管华尔街银行方面较有经验，但对于应对主要保险商等其他非银行金融公司则经验较为不足。
Sullivan表示，“我对于下周一开始工作感到兴奋和期待。”
美联储在2013年得到监管保险业者美国保德信金融集团 和美国国际集团 的职权。此前金融稳定监管委员会(FSOC)等监管机构认为这些企业规模太大，若是倒闭将导致金融市场震荡。
在2007-2009年金融危机期间，美国政府出面用纳税人的资金对AIG进行纾困，纾困金额最终高达1,800亿美元。
美国通用电气(奇异,GE) 旗下金融部门同样也被视为“系统性重要”企业。
保险公司及其在美国国会的支持者已抱怨美联储欠缺和保险公司打交道的经验，并称美联储不应该对它们施加类似银行的限制。
美联储主席叶伦在今年稍早时对议员表示，美联储承认银行和保险公司在某些方面大不相同，正在致力于制定能够反映这些差别的资本规定。
Sullivan表示，他将出任美联储旗下银行监督暨管理部门的职位。
美联储发言人对置评要求未立即回复。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508