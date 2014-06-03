更新版 1-卢布汇率：俄罗斯央行副总裁称放松卢布立场还为时尚早

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(新增细节)
路透6月3日 - 俄罗斯央行副总裁Ksenia Yudaeva周一表示，鉴于严重的通胀问题和一系列其他负面因素，这意味着俄罗斯央行还不能放松对卢布的立场。
3月乌克兰危机，以及之后俄罗斯吞并克里米亚导致危机升级，迫使俄罗斯央行采取了数项紧急措施来应对卢布遭遇的严重卖压，包括把干预上限从3.5亿美元上调至15亿美元，随后并调整了卢布汇率的浮动区间。
议会代表问及央行会否重新采用之前的参数引导外汇干预政策时，Ksenia Yudaeva回答道央行不急于这么做。
“我们看到通胀问题很严重，存款增长大幅放缓。仍有很多指标显示距离放松还太早...银行间市场格外死气沉沉，债券发行下降，这使我们的货币政策变得复杂，”她表示。
俄罗斯央行3月时升息1.5个百分点，4月曾再次升息0.5个百分点，Yudaeva称这样被迫做出的决定是为了平息“毫无根据和非理性的恐慌。”
5月卢布强劲扬升，升向区间中段，央行称汇率在此区间内则无需出手干预来支撑卢布。
4月通胀率为7.3%，预计5月和6月还会进一步上涨，从而阻碍了央行把通胀率降至4%的中期目标。(完) (编译 王翔琼；审校 张明钧)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508