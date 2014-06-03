更新版 1-卢布汇率：俄罗斯央行副总裁称放松卢布立场还为时尚早

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路透6月3日 - 俄罗斯央行副总裁Ksenia Yudaeva周一表示，鉴于严重的通胀问题和一系列其他负面因素，这意味着俄罗斯央行还不能放松对卢布的立场。

3月乌克兰危机，以及之后俄罗斯吞并克里米亚导致危机升级，迫使俄罗斯央行采取了数项紧急措施来应对卢布遭遇的严重卖压，包括把干预上限从3.5亿美元上调至15亿美元，随后并调整了卢布汇率的浮动区间。

议会代表问及央行会否重新采用之前的参数引导外汇干预政策时，Ksenia Yudaeva回答道央行不急于这么做。

“我们看到通胀问题很严重，存款增长大幅放缓。仍有很多指标显示距离放松还太早...银行间市场格外死气沉沉，债券发行下降，这使我们的货币政策变得复杂，”她表示。

俄罗斯央行3月时升息1.5个百分点，4月曾再次升息0.5个百分点，Yudaeva称这样被迫做出的决定是为了平息“毫无根据和非理性的恐慌。”

5月卢布强劲扬升，升向区间中段，央行称汇率在此区间内则无需出手干预来支撑卢布。