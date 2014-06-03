《独家新闻》华平投资集团和Vestar考虑将Triton上市--消息

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透纽约6月2日 - 三位知情人士称，私募股权投资公司美国华平投资集团和Vestar Capital Partners考虑将集装箱租赁企业Triton Container International进行首次公开招股(IPO)；包括债务在内，后者市值可能超过60亿美元。
此举是船运业复苏的最新迹象。2007至2009年各国船东订购了大量船只，而在此时全球经济陷入危机。随着全球贸易增加，而且供应过剩的船只得到消化，最近几个月业务前景又亮丽起来。
消息人士周一表示，最近几周Triton已在与投资银行就其在美国上市事宜进行磋商；Triton希望最多筹资5亿美元，上市时间可能在今年稍后。该公司是全球最大集装箱租赁企业。
其中一位消息人士补充称，Triton的私募股权所有者亦可能全部出售该公司。
由于磋商是私下进行的，消息人士要求匿名。华平投资集团和Vestar拒绝发表评论，而Triton的代表没有回复置评要求。
据华平投资集团网站内容，Triton成立于1980年，在全球租赁船队市场占有约15%的份额，而且拥有逾200个独立仓库的网络。
华平投资集团和Vestar于2011年从美国最富有家族之一的Pritzker家族购买了Triton控股权，消息人士称当时包括债务在内，该公司价值约为35亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508