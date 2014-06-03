《独家新闻》华平投资集团和Vestar考虑将Triton上市--消息

路透纽约6月2日 - 三位知情人士称，私募股权投资公司美国华平投资集团和Vestar Capital Partners考虑将集装箱租赁企业Triton Container International进行首次公开招股(IPO)；包括债务在内，后者市值可能超过60亿美元。

此举是船运业复苏的最新迹象。2007至2009年各国船东订购了大量船只，而在此时全球经济陷入危机。随着全球贸易增加，而且供应过剩的船只得到消化，最近几个月业务前景又亮丽起来。

消息人士周一表示，最近几周Triton已在与投资银行就其在美国上市事宜进行磋商；Triton希望最多筹资5亿美元，上市时间可能在今年稍后。该公司是全球最大集装箱租赁企业。

其中一位消息人士补充称，Triton的私募股权所有者亦可能全部出售该公司。

由于磋商是私下进行的，消息人士要求匿名。华平投资集团和Vestar拒绝发表评论，而Triton的代表没有回复置评要求。

据华平投资集团网站内容，Triton成立于1980年，在全球租赁船队市场占有约15%的份额，而且拥有逾200个独立仓库的网络。

华平投资集团和Vestar于2011年从美国最富有家族之一的Pritzker家族购买了Triton控股权，消息人士称当时包括债务在内，该公司价值约为35亿美元。(完)