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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 08:11 BJT

日本财政：财务大臣称若有其他税收补充，对调降企业税持开放态度

路透东京6月3日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，只要政府能够采取其他措施弥补损失的税收，他就对从下一财年开始调降企业税持开放态度。

麻生太郎在内阁会议后对记者表示，政府需要保证税收以实现财政纪律目标。

日本首相安倍晋三的政府倾向于削减实际企业税率，这是其本月将推出的经济增长策略第二步行动的一部分。日本企业税率在主要经济体中位居前列。(完)

(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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