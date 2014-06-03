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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 08:37 BJT

日本金融：GPIF或将把国内股市投资比重提高至20%--日经

根据日经报导，Yasuhiro Yonezawa称对于GPIF投资日本股票比重来说，“20%不一定是过高的门槛”。GPIF是全球最大公共退休基金，管理着1.26万亿(兆)美元资产。

全球金融市场一直密切关注GPIF的投资策略，因该基金投资规模巨大，而且是日本其他机构投资者的风向标。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰/王兴亚)
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