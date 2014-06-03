《中国报摘》--中国证券报6月3日

* 头版头条:

--中国人民银行联合中国银监会日前召开会议，介绍《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》下发以来的落实情况。央行人士表示，“定向降准”和再贷款力度将加大，将采取有效措施加快推进信贷资产证券化扩大试点。

* 其他:

--多位专家和业内人士近日表示，当前互联网金融领域有多种模式，互联网金融监管“宜疏不宜堵”且必须分类监管。与此同时，监管部门在扶持互联网金融产业发展的同时，将引导和促进其始终服务于实体经济。

--近日，腾讯 微信公众平台正式推出“微信小店”。分析人士表示，这无疑进一步加剧了此前火热的O2O(线上线下)大战，未来电商的主战场将顺势转移至O2O上，而目前诸如钢铁、食品饮料等多个行业均已在尝试O2O模式，在此背景下，未来数万亿的电商格局极有可能发生巨变。

--业内呼吁已久的棉花目标价格直补开始在新疆进行试点。这标志着，新疆实行三年之久的棉花临时收储政策正式退出历史舞台。

--上海证券交易所与中证指数公司日前宣布调整上证180 、上证50 、上证380 等指数的样本股，中证指数公司同时宣布调整沪深300 、中证100 等指数样本股。本次调整将在6月16日正式生效。其中新兴产业权重加大，传统行业大盘股权重减轻。

--记者梳理各地出台的新型城镇化规划发现，多地仍将基建投资视为主要抓手。对此，业内专家警告，城镇化对经济增长的边际贡献在下降，同时，对于城镇化推进中各地可能出现的“冒进”风险，也应有所警惕和预防。

--万科 再获事业合伙人增持，购入A股股份2,647.66万股，占公司总股本的0.24%。