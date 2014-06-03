《中国报摘》--中国证券报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 头版头条:
--中国人民银行联合中国银监会日前召开会议，介绍《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》下发以来的落实情况。央行人士表示，“定向降准”和再贷款力度将加大，将采取有效措施加快推进信贷资产证券化扩大试点。
* 其他:
--多位专家和业内人士近日表示，当前互联网金融领域有多种模式，互联网金融监管“宜疏不宜堵”且必须分类监管。与此同时，监管部门在扶持互联网金融产业发展的同时，将引导和促进其始终服务于实体经济。
--近日，腾讯 微信公众平台正式推出“微信小店”。分析人士表示，这无疑进一步加剧了此前火热的O2O(线上线下)大战，未来电商的主战场将顺势转移至O2O上，而目前诸如钢铁、食品饮料等多个行业均已在尝试O2O模式，在此背景下，未来数万亿的电商格局极有可能发生巨变。
--业内呼吁已久的棉花目标价格直补开始在新疆进行试点。这标志着，新疆实行三年之久的棉花临时收储政策正式退出历史舞台。
--上海证券交易所与中证指数公司日前宣布调整上证180 、上证50 、上证380 等指数的样本股，中证指数公司同时宣布调整沪深300 、中证100 等指数样本股。本次调整将在6月16日正式生效。其中新兴产业权重加大，传统行业大盘股权重减轻。
--记者梳理各地出台的新型城镇化规划发现，多地仍将基建投资视为主要抓手。对此，业内专家警告，城镇化对经济增长的边际贡献在下降，同时，对于城镇化推进中各地可能出现的“冒进”风险，也应有所警惕和预防。
--万科 再获事业合伙人增持，购入A股股份2,647.66万股，占公司总股本的0.24%。
--港交所此前发布神州租车有限公司IPO申请文件，标志着这家公司重启海外IPO程序。这家成立仅七年的公司，有望成为内地租车行业第一股，也或将成为港股第一租车股。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508