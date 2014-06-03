台湾证券：中晶遭退件，金管会严审F股--报载

路透台北6月3日 - 台湾金管会上周五稍晚发布简短新闻稿指出，柜台买卖中心已于当日撤销中国晶体新材料控股有限公司（中晶，China Crystal New Material Holdings. Co., Ltd）的上柜契约及退回其上柜申请案。此举令外界解读金管会有意加强对F股(外国注册企业至台湾上市)的审查。

本地经济日报周一报导，由于指标案例F-中晶案遭退件，牵动金管会证期局加强对F股的审查。为防堵陆资企业规避外国企业来台挂牌〞陆资上限不得逾30%〞规定，证期局决定强化F股来台挂牌的案件审查，并将采实质认定原则。这也让承销商急得跳脚，被迫暂缓手中申请案。

报导引述不具名来源指出，对于F股挂牌案，主要都是在证交所、柜买中心，到证期局补办公开发行最多也是由组长层级就能决定，因此过去对于陆资是否逾30%多依赖承销商判定，这次中晶引起证期局特别注意，才决定采实质认定原则。

报导并指出，中晶遭退件后，在实质认定原则未明朗前，证交所有更改国籍的泛中资F股将暂缓内审，也不收件泛中资的F股上市案。

根据公开资讯观测站，申请上市的F股中，仅F-安力、F-丰祥、F-英瑞为台商；F-中国盐、F-八哥、F-华福则有大股东原国籍为中国但更换国籍情况，报导称承销商已被〞暗示〞主动撤件。

依规定，外国企业来台挂牌，陆资上限不得逾30%，若逾30%须专案许可，到目前为止并无外国企业走专案申请方式。

柜买中心原先已通过F-中晶挂牌案，但到了向证期局申请补办公开发行时，被证期局要求补件。柜买中心更罕见在上周五退回中晶上柜申请案，证期局也随后公告退回中晶补办公开发行案。

报导引述不具名的金管会证期局官员表示，未来对于这类案件的审查，政策很明确将采实质认定原则。至于实质认定的标准为何，官员说不是只看国籍变更，还要看陆资有无控制力等，若实质认定是陆企就不能来，若陆资超过30%就须走专案。官员表示，T股(大陆注册企业至台湾挂牌)尚未开放，不能让形式上是外企、实质上是陆企具控制力的公司来挂牌。

报导引述承销商透露，为强化F股实质认定的审查原则，证期局已召集证交所、集保中心等单位开会，将朝着董事会组成等四大面向建立机制。

董事会组成部分，台籍董事需占董事会三分之二上，且不含独立董事；在台籍或陆籍董事认定上，台籍董事需纯由台籍股东支持。