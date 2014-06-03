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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略低于隔夜高位102.49，102.50上方停止单密布

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* 美元兑日圆隔夜上涨，空方实力不足，触发的停止单推动该汇率对升至102.49

* 一路向上都有日本出口商卖盘，102.50水准开始进一步增多

* 然上方有停止单，关注102.52-66的一目均衡云区，在102.65上方的停止单更多

* 100日移动均线呈现下降，其切入位102.36目前构成支撑

* 今日有一些执行价在102.65(3.8亿美元)和103.00(2.30亿美元)的期权到期

* 日线图一目均衡转换线如今高于基准线，分别在102.92和102.91

(完)

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