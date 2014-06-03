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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:23 BJT

《中国重要政经日程》--6月3日

============================今日重要政经日程========================

6/3（周二）

*--科威特国首相贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫于6月2日至5日对中国进行正式访问并出席在北京举行的中国—阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议开幕式。

==========================近期重要政经日程==========================

6/6（周五）

*--第三届中国轻工企业家高峰论坛将在北京举行。

6/11（周三）

--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。

6/14（周六）

--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。

6/19（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀)
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