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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:22 BJT

《香港报摘》--信报6月3日

* 头版头条：

--长实 于新界荃湾新盘环宇海湾额外推出354伙单位，售价微增1-2%，其他发展商也加快卖楼步伐。

* 其他：

--日本家具品牌Francfranc的母公司BALS集团近日重提香港上市计划，现在积极重整架构，展望最快明年上市。

--金管局拟于2016年起对本地系统重要性银行分阶段引入较大损失承受能力要求，有银行称，目前不少业务运作已有指定的资本要求，担心新要求导致重复计算资本，加重银行成本，甚至影响银行派及派发花红的能力。

--Dynam 主席佐藤洋治称，估计日本企业只需投资1.5亿美元已足够在当地兴建赌场，远低于外资业的投资成本，并相信集团有能力独资经营赌场，惟视乎日本政府是否规定必须与外资合作。

--载通 旗下九龙巴士称，此前向行政会议申请把车费调高4.3%，期望可获尽快完成审批。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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