《香港报摘》--信报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
* 头版头条：
--长实 于新界荃湾新盘环宇海湾额外推出354伙单位，售价微增1-2%，其他发展商也加快卖楼步伐。
* 其他：
--日本家具品牌Francfranc的母公司BALS集团近日重提香港上市计划，现在积极重整架构，展望最快明年上市。
--金管局拟于2016年起对本地系统重要性银行分阶段引入较大损失承受能力要求，有银行称，目前不少业务运作已有指定的资本要求，担心新要求导致重复计算资本，加重银行成本，甚至影响银行派及派发花红的能力。
--Dynam 主席佐藤洋治称，估计日本企业只需投资1.5亿美元已足够在当地兴建赌场，远低于外资业的投资成本，并相信集团有能力独资经营赌场，惟视乎日本政府是否规定必须与外资合作。
--载通 旗下九龙巴士称，此前向行政会议申请把车费调高4.3%，期望可获尽快完成审批。（完）
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路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508