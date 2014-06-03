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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 08:37 BJT

全球商品：ICAC上调全球棉花库存展望至创纪录的2,100万吨

路透纽约6月2日 - 周一，国际棉花咨询委员会(ICAC)将对2014/15作物年度末全球棉花库存的展望上调至创纪录的近2,100万吨，并称全球贸易将大幅下滑，因中国进口需求减少。

ICAC在月度展望中表示，2015年7月底的库存将激增至2,092万吨。尽管ICAC已经调升了全球需求展望，并小幅下调产量预期，但库存仍将大增。

ICAC称，澳洲出口有望较今年水平大跌近四分之一至80万吨，美国出口也将下滑约1%至226万吨。

贸易展望大幅下降，因中国正在对2011年启动的收储政策进行改革。中国的收储政策曾推动该国进口需求暴增。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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