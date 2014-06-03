《全球重要经济事件一览表》--6月3日-6月10日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月3日(二)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在历史博物馆一项展览上发表讲话。
维尔纽斯--爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛央行总裁齐聚立陶宛召开会议。爱沙尼亚与拉脱维亚央行总裁也是欧洲央行政策委员会成员。
悉尼--澳洲央行(RBA)召开议息会议(0430)。
6月4日(三)
布鲁塞尔--七国集团(G7)峰会(至6月5日)。出席嘉宾包括：加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国领导人，欧洲理事会主席和欧盟执委会主席。
伦敦--2014国际金融协会(IIF)春季会员大会(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。
阿德莱德--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在阿德莱德大学讲话(0800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick出席关于欧盟执委会对瑞典经济建议的小组讨论(0630)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(1030)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至6月5日)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率决议(1400)。
6月5日(四)
波士顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利率”讲话(1730)。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
奥斯陆--挪威央行“央行的作用：历史的教训”大会(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后宣布利率决定并举行记者会(1145)。
赫尔辛基--第三届芬兰金融监管局(FIN-FSA)欧盟监管和监督大会--怎样让单一监管机制(SSM)为欧元区和欧盟整体提供更好的监管？讲话嘉宾包括：芬兰央行副总裁Pentti Hakkarainen、欧盟银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)。
6月6日(五)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼公布经济预估(0800)。
里加--拉脱维亚央行公布最新宏观经济预测。
6月9日(一)
暂无重要经济事件预告。
6月10日(二)
布鲁塞尔--2014年布鲁塞尔经济论坛，主题为“维持复苏：增长和稳定性策略及政策”。讲话嘉宾包括：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁兼欧洲央行理事会成员利卡宁就芬兰经济展望举行新闻发布会(0700)。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度宏观经济最新预估举行新闻发布会(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508