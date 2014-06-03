香港个股：腾讯旗下微信公众平台推出微信小店，与淘宝正面竞争

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透上海6月3日 - 中国两大互联网巨头--腾讯 和阿里巴巴IPO-ALIB.N的竞争又添新领域。腾讯旗下微信公众平台近日推出微信小店功能，吸引小微商户前往开店，这意味着其向国内C2C（个人对个人）龙头阿里巴巴的淘宝挑起正面竞争。
据微信公众平台介绍，须是已经微信认证、接入微信支付的服务号，可在服务中心中申请开通微信小店功能。微信小店拥有添加商品、商品管理、订单管理、货架管理、维权等功能，用户可使用该接口批量添加商品，快速开店。这意味着网络开店的门槛极大降低。
另据中国证券报周一介绍，腾讯新闻发言人张军表示，微信小店不收取任何费用，包括保证金，但商家在开微信小店前要开通微信支付功能，而微信支付要缴纳2万元人民币的保证金。
目前淘宝会向淘宝网的卖家收取推广费用和技术服务费等，以及收取消费者保障押金等。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508