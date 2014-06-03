《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

*工商时报：

--端午节三天连假期间，美股道琼、标准普尔500指数双双再创历史新高，激励日、韩股市昨日反弹，台股今日可望跟涨，美国时间2日展开的苹果 年度开发者大会（WWDC）及今起展开的台北国际电脑展（Computex），将扮演台股多头双轴心。

--全球处理器专利（IP）授权龙头厂安谋(ARM) 宣布，将在新竹设立亚洲第一个中央处理器(CPU)设计中心，主要负责ARM Cortex-M微处理器系列产品的设计、验证与开发，锁定物联网（IoT）、穿戴式装置与嵌入式应用市场，研发中心第一阶段将招募约百名的高阶研发人才。

--台湾与大陆间的服务贸易协议尚未能在立法院通过，台湾加入区域经济整合进度受阻，但逾12亿人口的印度却来招手。印度新总理莫迪曾来台访问，对台湾并不陌生。相关官员表示，台印经合协议（ECA）能否进入谈判阶段，8月台印度次长会议结果将是重要指标。

*经济日报：

--远雄企业集团董事长赵藤雄裁定羁押禁见，远雄企业立即提出抗告因应。远雄建设 昨天召开董事会决议推选信宇投资代表人、赵藤雄长子赵文嘉，担任代理董事长行使职权，赵文嘉并在第一时间亲自回应记者提问，强调会维持集团营运稳定。

--鸿海 集团董事长郭台铭首度受邀参加亚洲移动通信博览会，由于鸿海是全球唯一兼具终端代工、电信服务的业者，他将以“全球最大硬体制造商及4G营运商”的双重身份站上国际舞台，勾勒鸿海在云端、4G服务及应用市场布局计划。

--指标案例F-中晶案遭退件，牵动金管会证期局加强对F股的审查。为防堵陆资企业规避外国企业来台挂牌“陆资上限不得逾30%”规定，证期局决定强化F股来台挂牌的案件审查，并将采实质认定原则。这也让承销商急得跳脚，被迫暂缓手中申请案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。