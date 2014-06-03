《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月3日

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
*工商时报：
--端午节三天连假期间，美股道琼、标准普尔500指数双双再创历史新高，激励日、韩股市昨日反弹，台股今日可望跟涨，美国时间2日展开的苹果 年度开发者大会（WWDC）及今起展开的台北国际电脑展（Computex），将扮演台股多头双轴心。
--全球处理器专利（IP）授权龙头厂安谋(ARM) 宣布，将在新竹设立亚洲第一个中央处理器(CPU)设计中心，主要负责ARM Cortex-M微处理器系列产品的设计、验证与开发，锁定物联网（IoT）、穿戴式装置与嵌入式应用市场，研发中心第一阶段将招募约百名的高阶研发人才。
--台湾与大陆间的服务贸易协议尚未能在立法院通过，台湾加入区域经济整合进度受阻，但逾12亿人口的印度却来招手。印度新总理莫迪曾来台访问，对台湾并不陌生。相关官员表示，台印经合协议（ECA）能否进入谈判阶段，8月台印度次长会议结果将是重要指标。
*经济日报：
--远雄企业集团董事长赵藤雄裁定羁押禁见，远雄企业立即提出抗告因应。远雄建设 昨天召开董事会决议推选信宇投资代表人、赵藤雄长子赵文嘉，担任代理董事长行使职权，赵文嘉并在第一时间亲自回应记者提问，强调会维持集团营运稳定。
--鸿海 集团董事长郭台铭首度受邀参加亚洲移动通信博览会，由于鸿海是全球唯一兼具终端代工、电信服务的业者，他将以“全球最大硬体制造商及4G营运商”的双重身份站上国际舞台，勾勒鸿海在云端、4G服务及应用市场布局计划。
--指标案例F-中晶案遭退件，牵动金管会证期局加强对F股的审查。为防堵陆资企业规避外国企业来台挂牌“陆资上限不得逾30%”规定，证期局决定强化F股来台挂牌的案件审查，并将采实质认定原则。这也让承销商急得跳脚，被迫暂缓手中申请案。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透台北4月26日 - 台湾五年期公债106/5殖利率周三早盘走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高升破2.30%关卡，盘初台债主流券殖利率区间同步垫高，目前买盘态度并不积极，料今日台债区间偏空整理。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508